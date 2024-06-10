美品 バーバリーズ ウールマフラー ノバチェック

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J69■アイテム美品バーバリーズウールマフラーノバチェック■ブランドバーバリーズオブロンドン■状態 目立ったキズ汚れなく、まだまだ着用いただけるかと思います。素人の自宅保管・検品です、見落しがあるかもしれません。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください。■サイズ総丈140cm幅31cm■カラーノバチェック■素材ウール100％■発送1〜2日程度で発送 綺麗に畳んでお包みいたします。(若干の畳ジワにつきましてはご理解いただけたら有り難いです。)※即購入OKです！※説明文・お写真をご覧になって購入をご検討いただけます様お願いします♪※プロフィールの一読よろしくお願いします♪---------✨他にもたくさん出品中✨---------#くまきゅん↑こちらからご覧いただけます☺︎--------------------------------------------素材...ウールカラー...ブラウン柄・デザイン...チェック