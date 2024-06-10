#じゃりんこアパレル・ファッションbag小物など ←一覧【商品番号】CC150【参考価格】定価 277,778円【ブランド】CoccoCristallo「sanpo」（サンポー）は、ハンドバッグ製造卸業としての歴史を持つ、三宝が手がけたアイテムをご紹介するブランド。高い品質と機能性を追求したバッグやウォレットなどに注目です。「CoccoCristallo」（コッコクリスターロ）は、クロコダイルなどのラグジュアリーな革をもっと身近に感じてほしいという思いが込められたブランドです。【主素材/タイプ/カラー】★マットクロコダイル★2WAYバッグ★ライトグレー【商品状態】アウトレット品⭐️アウトレット商品の為、多少型崩れあり。また、汚れも多少あるかと思います。かなりお安くさせていただいておりますので、ご理解ある方のみご購入おまちしております。【詳細】商品は画像にあるもののみとなり【サイズ】約Ｗ26cm 約Ｈ21cm 約マ10cm ※素人寸法の為多少の誤差ご了承下さい。【付属品】ショルダーベルト保管袋【仕様/機能】内側 オーブンポケット×1 ファスナーポケット×1外側オーブンポケット×1【注意事項】アウトレット商品の為、微細な傷やシワがございますので、あらかじめご理解いただきますようお願い申し上げます。商品説明及び画像を十分にご覧いただき、ご理解の上ご購入お願い致します。※必ずプロフ確認の上ご購入願います。商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。#トウカゲン#2wayバック#ハンドバック#ショルダーバック#パイソン#ショップチャンネル#クラッチバッグ#お財布ショルダー#ウォレットショルダー#牛革#オーストリッチ#マットクロコダイル#CoccoCristallo



CC150 【Cocco Cristallo】マットクロコ2Wバッグ | labiela.com



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