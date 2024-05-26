美品●ロエベ　ハンドバッグ　アナグラム　ゴールド金具　裏地総柄　レザー　焦げ茶色

●アイテムLOEWE ミニトート ロゴプレート 刻印金具 腕掛け ビンテージ vintageヴィンテージ フォーマル ロゴ型押し メンズ ユニセックス レディース 男女兼用 革 ミニバッグ＊大手ヴィンテージショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です◎●サイズタテ22cmヨコ25cmマチ10cmハンドル32cm平置き実寸。着画はお断りいたします。●状態少々使用感がありますが特に目立った傷や汚れ等なく美品です！末永くお使いいただけます◎●カラー焦げ茶色 ダークブラウン※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。●素材レザー●付属品なし●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。(再利用の資材を使用する場合もございます。)仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※コメントやご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号.D441



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