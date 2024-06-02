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【未使用】PRADA 財布 リボン長財布1M1132
商品番号 S49342756240
商品名

【未使用】PRADA 財布 リボン長財布1M1132
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 17,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダPRADA財布・二つ折り長財布キズや汚れの目立ちにくい上質な型押しレザーにフロントに可愛いリボンモチーフと「PRADA」ゴールドロゴがポイントの高級感漂うハイセンスな長財布です。カラー／ライトピンク(ORCHIDEA)素材／レザーサイズ／横幅19×高さ10.5cm仕様／ホック開閉式、札入れ×2、ファスナー小銭入れ×1、カード入れ×16、ポケット×2、外側ファスナーポケット×1付属品／プラダ専用箱　ギャランティカード#ラグジュアリーブランド#プラダ#PRADA*とても丁寧な取り扱いを心掛けておりますが、自宅保存となります。その旨、予めご了承願います。※トラブル防止のため、プロフィールをお読み頂いてからのご購入をお願い致します。
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