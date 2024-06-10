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夏から秋にぴったりな花柄ロングワンピース♪お出かけや女子会にもオススメです！
商品番号 T23360512031
商品名

夏から秋にぴったりな花柄ロングワンピース♪お出かけや女子会にもオススメです！
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,917 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます❤️2023新作を出品してます♪是非出品ページをご覧下さい☆☆✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼カラー:グリーンサイズ:Mサイズ(他にSサイズ~XLサイズもあります♪)※ご希望の方はコメントお願い致します。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼★注意事項★※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください。※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。※メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼韓国ファッションオルチャン韓国韓流　ワンピース　セクシー　パーティー　ワンピース　半袖　ノースリーブ　ロング　ひざ丈　ミニ　レース　キャバ嬢　長袖　ロング　テーラード　トレンチ　綺麗目系清楚系可愛い系新作インポート　セレクトショップドレス妹系レディースユニセックスオシャレ　細見え　お出かけ　旅行　お姉さん　大人　カジュアル　エレガント　上品　ノーブランド可愛い服お洒落大人好きな方におすすめです！
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