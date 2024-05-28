【専用】 ReFa　FINEBUBBLE　Pure リファ ファインバブルピュア

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MTGReFa FINEBUBBLE Pure2022年10月購入商品。使用感はほぼなく傷なども目立つものはありません。カートリッジ未使用未開封です。定価¥32500ですがギャランティカード、保証書が付属しておりませんのでお安く出品しています〇肌・髪を守りながら美しくすることを目指した家庭用シャワーヘッド「リファファインバブルピュア」。毎日のバスタイムを美容タイムにするファインバブルの2つの泡と、残留塩素の低減（塩素除去）機能を搭載した、浄水ファインバブルシャワーです〇同メーカーの別シャワーヘッド（シャワー流量9L/分）から本品に替え、カートリッジを装着しミストモードのみで使用した場合（*1）最大約54%節水になり、その場合の水道代は年間15012円の節約になります〇ファインバブルは日本発祥の技術。直径が100μm以下の気泡の総称をファインバブルといいます。疎水性の特性を持つファインバブルの表面は、皮脂やメイク残りなどの疎水性の汚れを吸着し、落としやすくします〇お湯が乳白色に変化独自構造のダブルスパイラルキャビテーション技術で、ファインバブルを一気に発生させます（*3）。浴槽がファインバブルで満たされるとお湯が乳白色に変化（*4）。シルキーバスのお風呂で心地よく体を温めるバスタイムをお楽しみいただけます〇目的に合わせて選べる4つのモード[ミストモード]ふわりと包み込むような水流で肌をやさしく流します[ピュアストレートモード]細い水流で肌当りが優しいのに、勢いがあり、しっかり流せます[ジェットモード]心地よい水圧で、頭皮の皮脂の洗い流し、肩や全身に。お掃除にもおすすめ[ストレートモード]全身をやさしい水流で包み込みます。シルキーバスを作るのにもおすすめ●商品内容・本体・アダプター3種（K（KVK用）／M（MYM用）／G（ガスター用））・外装リング・ゴムパッキン・ピュアカートリッジ（1本）・取扱説明書（多少のダメージあり）●サイズ:約9.3×14.4×23.6cm・素人検品のため、小さな汚れ等、見落としがある場合がございます。ご理解と御了承ください。気になる神経質な方のご購入はご遠慮ください。リファファインバブルピュアリファファインバブルエスFINEBUBBLES177-278-269