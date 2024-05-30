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商品詳細
FUJITSUGENERAL富士通ゼネラルCHAS-C256Hcolor:WHITEインバータ有エアコンタイプ:冷暖エアコン・設置形態:壁掛エアコンスマートフォンアプリ対応有一般用/住設用/業務用:住設用冷房能力・クラス別2:2.3〜2.5KW畳数(目安):8畳省エネ基準目標年度:2010年度自動熱交換器クリーニング有#富士通ゼネラル#FUJITSUGENERAL
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商品仕様書 ルームエアコン AS-C256H
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