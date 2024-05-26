リンカーン　ナビゲーター　1ナンバー　カスタム多数

リンカーン ナビゲーターの出品になります装備↓・電動シート・シートヒーター・黒皮内装（おそらくナイジェリアで張り替えされてるので内装凄く綺麗です)・ETC・サンルーフ・電動トランク（この車体は元気に動いてます）・バックカメラ・切り替え4WD・ヒッチメンバー（リアのカバーの中にあります）思い出したら、後から追加します、又質問にてカスタム↓・20インチ オールシーズンタイヤ・カロッツェリアナビ・故障の多いエアサスをバネに変更（車検OK）・ワンオフマフラー(中間ストレート)・社外グリル不具合↓・ミラーの電動不具合・サイドステップ助手席側のみ動きます・板金跡、キズ等（確認用で別で出品しているので確認してください車検令和5年12月５日輸入車なので現車確認をお願い致しますバラ売りはしません宜しくお願いします



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