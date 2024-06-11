キャンバーボルト　エルグランド　セレナ　鬼キャン　E51 E52 C26 C27

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類似品にはご注意ください♪メルカリ販売歴 3年自車の使用歴は5年以上、アルファード、プリウス、カムリ、カローラ、ステップワゴン等評価数もご覧ください♪日本製/最高強度12.94本セット専用ナットハイテンションワッシャー緩み防止のスプリングワッシャー付き ↑他の方とはココが違います♪全て日本製の高強度、重荷重の物です！フロント用（イベント/撮影等でお使いください、走行目的ではありません）片側1本ずつで2度前後片側2本で3.5度ぐらいキャンバーつきます！調整式で物足りない方にオススメ！同時装着したい方は2本で販売してます！ローダウン済みで、もう少し角度付けたい方にオススメ！タイヤの外減りが気になる方にもオススメですサイズ合えば他車種に流用可以下のような場合、キャンバーボルトの導入を検討してみて下さい。【1】キャンバー調整が出来ない純正形状のサスペンションやダウンサスでローダウンした所、キャンバー角が付きすぎてタイヤの偏摩耗が激しい。【2】キャンバー角を付ける事によって、コーナリング性能やステアリングフィールを向上させたい。【3】トレッドをワイド化した所、タイヤ及びホイールがフェンダーからはみ出してしまい、保安基準に満たなくなってしまった。【4】調整式アッパーマウントの調整幅だけではキャンバー角が足りない。上記のようなケースに対し、キャンバーボルトを付ける事で解決出来る場合があります。(※キャンバーボルトの装着のみで偏摩耗を防ぐことや保安基準適合を保証する内容ではありません。キャンバー角を調整した後は必ずアライメント調整を行って下さい。)重要事項本製品は車検不可となります純正同等の強度は保たれないため一般公道使用禁止。競技用部品です万一の事故、故障、損害、取付、使用時の破損等、当方一切その責任を負うことは出来ず全て自己責任にてご使用下さい。納得された上での購入お願いします#キャンバーボルトD