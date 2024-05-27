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ニッサン C26セレナ ライダーブラックライン\n純正サスキット
商品番号 R15757763159
商品名

ニッサン C26セレナ ライダーブラックライン\n純正サスキット
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニッサンC26セレナオーテックライダーブラックラインS-HYBRID純正サスペンションオーテック仕様です。用品の種類...サスキットサスペンションタイプ...固定式対応車種メーカー...日産新車購入後、すぐに車高調に換えたので使用は200km未満です。取り外し後、約10年間箱＋ビニールにてガレージ保管していたので状態は良いです。使用期間は短いですが中古品になります。中古品とご理解いただける方のみご購入お願いします。発送料金は当方負担、こちらの休日に発送お手配致します。到着日の指定はご相談ください。よろしくお願いします。他サイトにも出品しているため、急遽終了になる場合がありますのでご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/smear546304.html
http://narcologia.ru/goods/ordering250379.html
http://narcologia.ru/goods/competitive593681.html
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