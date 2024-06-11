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大幅値引き　タントカスタム　タイベル交換済み　車検令和5年12月迄
商品番号 J75880754852
商品名

大幅値引き　タントカスタム　タイベル交換済み　車検令和5年12月迄
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 54,809 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気モデル...タントカスタムカラーパールホワイトカラー...ホワイトボディタイプ...軽自動車年式...平成19年式燃料タイプ...レギュラー車現在の走行距離　124330キロボディ研磨\u0026コーティング施工済み。オイル油脂類はWAKOS製に全て交換済み。車検は12月迄残っておりますので、現車確認後乗って帰る事も可能です。部品代で20万円以上掛かってます。交換部品詳細タイベル、テンショナー、ウォーターポンプ、カムシール、クランクシール、サーモスタット、スパークプラグ、ラジエター社外品。後付けパーツフロントテーブルクラッイオ　フロアマットクラッイオ　シートカバー前後ミラー形ドラレコバックカメラパナソニック　ナビ　DVD　フルセグロービム　HID6000ケルヒンハイビーム　9000LED　陸送手配は承ります。値引き相談承ります。納車前にオイル交換いたしますWAKOSプロステージ0w～30w当方自動車販売業及びボディ研磨、コーティングを営んでおります。これが最後になります。ヤフオクにも出品しました。下取り車両、不動車両買い取りいたします。値引き交渉
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