トヨタ　ｂB　QNC　純正サスペンション＆スプリングセット

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用品の種類...スプリング対応車種メーカー...トヨタトヨタ ｂB QNC20/QNC21純正サスペンション＆スプリングセット汚れ、キズあり。写真にてご確認ください。中古品になりますのでご理解ある方のご購入お願い致します。着払いにて発送します。配送は西濃運輸着払いになります。営業所止め及び企業様宛の発送となりますのでご了承ください。岐阜県揖斐郡にてお引き取り可能な方は引取可です。どうぞ宜しくお願い致します。