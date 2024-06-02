BioGaia Child Health （30錠×4箱セット）

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0歳から使えるL.ロイテリ菌配合サプリメント 0歳から使えるL.ロイテリ菌配合サプリメント

30錠×4箱賞味期限2023.12※4箱セットとなります。舌のうえで転がすトローチタイプL.ロイテリ菌プロデンティス株は、口腔内の菌質のバランスを健康的に保つことが科学的に確認されているヒト由来のプロバイオティクスです。■L.ロイテリ菌プロデンティス菌株とは？L.ロイテリ菌プロデンティス株（LactobacillusreuteriProdentis）は、BioGaia社により国際特許が取得されているヒト由来のプロバイオティクス。特にお口の中に定着しやすい性質を持っており、世界100以上の国や地域の歯科医療機関を中心に販売されている安心安全な乳酸菌です。お口の中では常に善玉菌と悪玉菌の戦いが24時間365日繰り広げられています。善玉菌を定期的に補給して、口内でしっかり育てて健康の維持に役立てましょう。原材料：イソマルト、乳酸菌LactobacillusreuteriProdentis（DSM17938、ATCCPTA5289）、植物油／香料、ショ糖脂肪酸エステル、甘味料（スクラロース）味：イチゴ保存方法：本品は生きた乳酸菌を使用していますので、高温、直射日光を避け、冷暗所で保存してください。内容量：30錠プロテクティスとの違いについてはこちらhttp://www.biogaia.jp/post/754口腔環境を良好に保つためのおすすめ摂取方法はこちらhttp://www.biogaia.jp/post/820お客様サポート＜よくあるご質問【Q\u0026A】＞はこちらhttp://www.biogaia.jp/support/