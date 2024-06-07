ご覧いただきありがとうございます。◆ドテラ バブルディフューザー(限定商品)新品未開封英語表記 ◆人の動きを感知すると、自動でエッセンシャルオイルをディフューズするモーションセンサー付きディフューザーです。充電式で狭いスペースでも置くことができ、気軽にエッセンシャルオイルの香りを楽しめます。玄関はオンガード、寝室はラベンダー、トイレではフレッシュなレモンの香りなど、お好みの香りをお楽しみください。◆製品仕様1.寸法：75.5mmx75.5mmx46mm2.材質：PP3.適用床面積：約6畳（10㎡）4.モーションセンサー検知範囲：距離4m、視野角120度5.電源：DC5V1A、3.7V800mAhバッテリー◆こちらの商品１個ご購入時のお値下げには対応できません。複数購入を希望される方は、ご購入前にコメント欄からご希望の商品と数量をご連絡ください。追加のお品物1出品ごとに100円をお値引きさせていただきます。また、出品していない製品で在庫のあるものもございますので、お気軽にコメントいただければ幸いです。



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