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BVLGARI ブルガリ プールオム エクストレーム 香水 100ml 新品
商品番号 A17282546507
商品名

BVLGARI ブルガリ プールオム エクストレーム 香水 100ml 新品
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♥この度は数ある出品者の中から私のショップを見ていただき誠にありがとうございす！♥送料無料！安心メルカリ便！♥コメント不要！即購入OK！♥新品未開封、外側のフィルム付きですので、安心してお使い頂けると思います♥内容量：100ml♥購入時期：2023年8月♥商品状態：新品未開封★商品説明1995年に発表された「ブルガリプールオムオードトワレ」は、ファッションやスタイルを超越したコンテンポラリークラシックなフレグランス。「BVLGARI-BVLGARI」のモチーフが印象的なシルバーの洗練されたデザインにパッケージ変更。エレガントで透明感のある洗練された香り。ラグジュアリーなプレステージ性を追い求める方に。トップ：ダージリンティー、ウォーターリリーミドル：グアヤクウッド、ブラックペッパーラスト：トランスパーレントアンバー、ムスク☆複数購入すれば、値下げする事ができます！☆他にも色々商品を出品しておりますので、ホームページからご覧ください！⚠注意事項について★海外からの並行輸入品となりますので,ご理解とごお願い致します。細かいことまで気にされる方はお控えくださいませ★素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。発送する前に綺麗な品物一つ一つ自分で検品を行うので、ご安心くださいませ。
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