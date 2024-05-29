【ゆうゆうさま】PRANAROM ユーカリラディアタ BIO 10ml 精油

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プラナロム社【BIO】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）■ユーカリラディアタBIO10mlーーーーーーーー使用期限：写真2枚目ノート：トップ香り：ツンとしたさわやかな香り禁忌：特に無し※必ず注意事項をご参照くださいーーーーーーーー♡相性のよいブレンド♡ オレンジ・グレープフルーツ・レモン ベルガモット・マンダリン・メリッサ カモミールローマン・クラリセージ ネロリ・ラベンダー ローズウッド パルマローザ フランキンセンス などーーーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理している 安全で確実なアロマセラピーのためのケモタイプ精油です。海外製品のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。箱にダメージ、ラベルにヨレ等あることがございますので、ご理解の上ご購入お願い致します。送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。※注意事項※・アレルギーテストを行ってから使用してください・許可がない限り、妊娠中、授乳中、3歳未満の子どもには使用しない・推奨用量を超えないようにしてください・幼児の手の届かないところに保管してください・熱と光から遠ざけて保管してください・いかなる場合でも責任を負う事はできません#プラナロム#PRANAROM#アロマ#エッセンシャルオイル#精油#ユーカリ#ユーカリラディアタ#ユーカリラジアタ#ユーカリラディアータ#オーガニック#BIO他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください#tttアロマ