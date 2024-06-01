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商品詳細
車椅子のクッションです。数回しか使用しておらず未使用に近いにしています。写真にあるように膝側にマジックテープが縫い付けてあります(マジックテープのメスです・柔らかい方のマジックテープ)中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。発送は簡易梱包となります。車椅子用クッションフローテック・ソリューションエクストラ車椅子関連商品メーカー：INVACARE商品名：フローテック・ソリューションエクストラサイズK：幅41cm×奥行43cm厚さ：膝部厚6.5股パッド部厚7.8臀部厚4.5cm重量：3.4kg（幅41cm×奥行41cmの場合） #車椅子 #クッション #座位保持 #姿勢保持 #褥瘡 #障害児 #障害者 #車いす #床ずれ #バギー#ティルト #リクライニング #きさく工房 #体圧分散 #介助
http://narcologia.ru/goods/slide506487.html
http://narcologia.ru/goods/enquire714289.html
http://narcologia.ru/goods/septet61719.html
車椅子 クッション INVACARE フローテック・ソリューションエクストラ
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