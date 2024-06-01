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車椅子　クッション INVACARE フローテック・ソリューションエクストラ
商品番号 A80077239342
商品名

車椅子　クッション INVACARE フローテック・ソリューションエクストラ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 12,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

車椅子のクッションです。数回しか使用しておらず未使用に近いにしています。写真にあるように膝側にマジックテープが縫い付けてあります(マジックテープのメスです・柔らかい方のマジックテープ)中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。発送は簡易梱包となります。車椅子用クッションフローテック・ソリューションエクストラ車椅子関連商品メーカー：INVACARE商品名：フローテック・ソリューションエクストラサイズK：幅41cm×奥行43cm厚さ：膝部厚6.5股パッド部厚7.8臀部厚4.5cm重量：3.4kg（幅41cm×奥行41cmの場合）　#車椅子　#クッション　#座位保持　#姿勢保持　#褥瘡　#障害児　#障害者　#車いす　#床ずれ　#バギー#ティルト　#リクライニング　#きさく工房　#体圧分散　#介助
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