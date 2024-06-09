Be my flora バラ21本お試し用に！

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商品詳細
⚫︎Bemyflora8年熟成バラのパケット 21本 賞味期限2030.6.1⚫︎箱無しにて発送します。マクロビティック理論に基づいて厳選した80種類のブラジルの野生および有機の野菜、果物、野草、豆類をじっくりと8年に渡り熟成・発酵させた酵素ペーストです。
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【産地直送】バラの花束 赤色のみ21本 50cm以上の薔薇を厳選 (ギフト用)
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