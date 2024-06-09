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Be my flora バラ21本お試し用に！
商品番号 J92122715321
商品名

Be my flora バラ21本お試し用に！
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

⚫︎Bemyflora8年熟成バラのパケット　21本　賞味期限2030.6.1⚫︎箱無しにて発送します。マクロビティック理論に基づいて厳選した80種類のブラジルの野生および有機の野菜、果物、野草、豆類をじっくりと8年に渡り熟成・発酵させた酵素ペーストです。
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