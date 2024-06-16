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【箱付・正規品】BYREDO バイレード ローズオブノーマンズランド 50ml
商品番号 K81963987539
商品名

【箱付・正規品】BYREDO バイレード ローズオブノーマンズランド 50ml
ブランド名 バイレード
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】BYREDO(バイレード)【商品名】ローズオブノーマンズランド【容量】50ml【種類】オードパルファム【状態】残量9.5割【付属品】箱（シール跡、角の僅かな潰れあり）【購入時期】2022年12月【商品説明】ローズ・オブ・ノーマンズランド-人が足を踏み入れがたいような過酷な野生の中で鍛えられ、咲くバラに敬意を表しています。トップノートは、ピンクペッパーの香りが大地を切り裂くような力強さを与え、ローズ・アブソリュートとラズベリー・ブロッサムのミドルノートへと続く花びらの開花をイメージしています。パピルスとホワイトアンバーのベースノートは、現代的な香りに変化し、心地よいバームのようなクリーンな仕上がりになっています。※一度人の手に渡って保管された物ですので見落としている傷汚れがある場合もございます。※中古品であることをご理解の上、購入宜しくお願いします。#BYREDOBlanche#バイレード#BYREDO#GYPSYWATER#BLANCHE#ROSEOFNOMANSLAND#BYREDORoseofNoMan_sLand#バイレード#BYREDO
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