フレデリックマル　ポートレートオブアレディ100ml

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商品詳細
今年春パリ免税店で購入して2回ほどスプレーしました。とても素敵な香りなのですが、その後使用の機会が無いため出品します。箱は捨ててしまったのでありません。ボトルタイプ···フルボトル容量···100ml種類···オードパルファム
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