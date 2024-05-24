ホエイ プロテイン グラスフェッド 1kg×2 新品 モンドセレクション最高金賞

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商品詳細
【モンドセレクション2023最高金賞受賞】ホエイプロテイングラスフェッド1kg×2袋☆新品 未開封☆香料 保存料 甘味料 無添加 アミノ酸スコア100普栄養価が高い無添加WPC☆まとめ買いしましたが飲みきれませんので出品いたします。☆賞味期限 2024.4☆即購入歓迎です。ダンボール箱に入れて発送させていただきます。よろしくお願いいたします。
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LOHAStyle（ロハスタイル）ホエイプロテイン プレーン 1kg グラスフェッド (USDA認証取得原料) WPC 牛成長ホルモン不使用 牧草飼育乳牛 100％ (人工甘味料不使用・香料 保存剤 無添加)
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