☘️ザ・ノースフェイス☘️デナリジャケット　キッズ　子供服140㎝　刺繍ロゴ　人気3

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#2ndchance↑こちらから出品中の古着ご覧いただけます！ #2nd1250✨値下げ交渉はお気軽にコメントください✨~まとめ割り~※商品を2点以上まとめ買いで合計金額から【5%】割引きさせて頂います✨【ご覧頂き、ありがとうございます★】フォロー割引実施中！！ご購入前に『フォロー割引希望』とコメント下さい！300円お値下げさせていただきます！【商品詳細】・✅ブランド:ザ・ノースフェイス・✅アイテム:デナリジャケット・✅サイズ:子供服140㎝・✅カラー:ブラック【コンディション】使用感はあるが目立った傷汚れはなしサイズ詳細（単位:cm）・着丈60・身幅51・肩幅40・袖丈55 ※平置き採寸のため、着用時との微妙なずれはご容赦ください。ペット無し、非喫煙者注意点・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。・着画、お取り置きはお断りさせて頂いてます。※サイズや微妙な色の違いについては返品・返金しかねますので、購入前に質問にて確認お願いいたします。