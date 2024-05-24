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【お買い得】【リバーシブル】ノースフェイス　ダウンジャケット
商品番号 H17328061489
商品名

【お買い得】【リバーシブル】ノースフェイス　ダウンジャケット
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 3,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○THENORTHFACE　ザノースフェイス　　ダウンジャケット　リバーシブル　　　　　　◯size:　US規格　ボーイズL　　　　キッズ　　140相当身幅47着丈57◯色:ネイビー×チェック　　　　　　　　　◯状態: 美品目立った傷、汚れもありません。全体的にコンディションは良好です。まだまだお使いいただけます。あくまで古着の為神経質な方はご遠慮ください。一点モノとなりますので、気になった商品はお早めにお買い求めください(^^)古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。安心してお買い求めください。宜しくお願い致します♪#ノースフェイス#バルトロ#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウンコート#ヌプシ#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#THENORTHFACE
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