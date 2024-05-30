LARUTAN 電動ベビーバウンサー

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LARUTANの電動ベビーバウンサーです。付属部品は全て揃ってますが取り扱い説明書をなくしてしまいました。YouTubeに組み立て方が載ってるのでそちらをご覧になって組み立てお願いします。箱はありますので専用の箱にいれて送らせていただきます。大きめのバウンサーで横揺れの機能がついてますが自宅ではあまり使用できないので出品させていただきます。何回か使用してますが比較的目立った汚れや傷などはないと思いますが中古品ご理解いただける方のみご購入お願いします。Bluetoothで音楽をかけることもできるみたいですが使用していないので使えるかわかりません。リモコンも付属してましたがこちらも使用していないので使えるのかわかりません。横揺れ機能については出品前に動作確認済みです。引っ越し前で急いでるのでスムーズなお取引できる方よろしくお願いします。https://youtu.be/qbbQxYjBMhg組み立て動画こちらです。