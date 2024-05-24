sweet girl スウィートガール　セレモニードレス　50-60

①ツーウェイオール②オーバードレス③帽子④靴下のセレモニードレス4点セットです。退院やお宮参り、お披露目などにお使いいただけます！女の子ベビーにおすすめのピンク色です♡ロンパースは普段着としても使えるので便利です！サイズ：50-60発送時ハンガーを外して畳み直して発送する可能性がございます。ご理解いただける方のみお願いします。値下げ不可です。#sweetgirl#セレモニードレス



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