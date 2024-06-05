FuRyu プリンセスコネクト コッコロ スケールフィギュア

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商品詳細
即購入⭕️観賞用としてガラスケースに1年ほど飾っていました。非喫煙、ペット無し素人目ですがフィギュア自体に目立った傷や汚れ、色褪せなどは見受けられません。写真の8枚目の通り杖の支え棒に少し傷があります。杖を乗せるだけなので使用上の問題はありませんが気になる方はお控え下さい。他、気になる点ございましたらコメント下さい。よろしくお願いします。#FuRyu#F:NEX#プリンセスコネクト!Re:Dive#プリコネ#コッコロ
http://narcologia.ru/goods/cowpox129439.html
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コッコロ 1/7スケールフィギュア – FURYU HOBBY MALL
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コッコロ★6 1/7スケールフィギュア
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