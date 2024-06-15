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GOSEN ラケットバッグ　BA23PR
商品番号 U60433594346
商品名

GOSEN ラケットバッグ　BA23PR
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年春発売のラケット・衣類・シューズルームがそれぞれ独立した構造で利便性を重視したモデルです。ラケット収納本数の目安テニス：4本ソフトテニス：4本バドミントン：8本テニスラケットは110平方インチまでが目安です。【PROSERIES】デザイン性と機能性の両立を目指したハイエンドシリーズ型番:BA23PRカラー:イエロー(51)サイズ:W780×H310×D230mm素材:ポリエステル、エナメルPVC、ナイロン製品国:中国※折りたたんでの発送にご理解いただける方のご購入おねがいします。
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