値下げ RomaRo Ray-H- FORGED アイアン　6本セット　5-P

ロマロの名器 Ray-H-FORGEDアイアンの5番からPです。シャフトはダイナミックゴールドS200です。小顔の良いアイアンです。グリップは5番だけイオミック、他はゴルフプライドでまだまだ使えます。Pだけバックフェースに傷が付いてしまっておりますが使用には問題ありません。ヘッドはコンパクト。ロングアイアンからショートアイアンまで番手別に設計。ロングアイアンは重心を短く低くして、ボールのつかまりやすさ、上がりやすさを考慮。ショートアイアンは重心距離を長くすることで、ヘッドターンを軽減し、引っ掛かりを抑制。ソールには縦横にラウンドをつけてスムーズな振り抜きを実現。競技ゴルファーが求める軟鉄独特の柔らかい打感と見た目以上の打ちやすさを備えたモデルとなっております。よろしくお願いいたします。種類···アイアン利き手···右対象···メンズ



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