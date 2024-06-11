Paul Reed Smith ギターソフトケース

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ポールリードスミスギターソフトケース•比較的キレイな状態ですが、ジップのツマミ部分が少しだけ剥げています。他に目立つ程の傷や汚れは見当たりません。(素人検品となりますので見落としがあるかもしれません)•二つ折りで発送させていただきますので、到着後にシワや折線などがあるかもしれませんので御了承下さい。•最後の画像に写っているギターは参考品です、商品ではありませんので付きません。＊経年劣化した中古品です、ご購入後の故障や不備などには対応出来ません。御了承の上でご購入をお願いいたします。