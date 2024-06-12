テニスシューズ　ヨネックス　メンズ　25.5㎝

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商品詳細
サイズ···25〜25.5cm性別···メンズ最近他サイトで家族が購入しましたが、若干サイズが合わなかった為出品します。良品を中古で購入。購入後は試着のみです。ご質問等ございましたら、コメントよりお願い致します。
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