2009WBC日本代表　涌井秀章投手ユニフォーム　世界連覇

☆ご閲覧ありがとうございます☆第一回大会の初優勝に続き、見事に世界連覇を成し遂げた2009WBC日本代表の涌井秀章投手ユニフォームとなります。サイズタグはありません。平置きにて実寸したところ、着丈が約77cm、身幅が約54cmでした。L相当のサイズ感です。未使用美品です。保管に伴う畳シワ程度はご容赦下さい。詳細は画像をご参照願います。ご購入頂きましたらなるべくお早めに発送させて頂きます。それでは何卒よろしくお願い致します。



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２００９ WBC日本代表オーセンティックユニフォーム（イチロー・松坂 ...



侍ジャパン」 涌井秀章 写真特集：時事ドットコム



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