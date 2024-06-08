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2009WBC日本代表　涌井秀章投手ユニフォーム　世界連覇
商品番号 K71860300083
商品名

2009WBC日本代表　涌井秀章投手ユニフォーム　世界連覇
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 11,298 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご閲覧ありがとうございます☆第一回大会の初優勝に続き、見事に世界連覇を成し遂げた2009WBC日本代表の涌井秀章投手ユニフォームとなります。サイズタグはありません。平置きにて実寸したところ、着丈が約77cm、身幅が約54cmでした。L相当のサイズ感です。未使用美品です。保管に伴う畳シワ程度はご容赦下さい。詳細は画像をご参照願います。ご購入頂きましたらなるべくお早めに発送させて頂きます。それでは何卒よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mythic388335.html
http://narcologia.ru/goods/organization217862.html
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