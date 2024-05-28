360個限定 大谷翔平 2023WBC 投手ボブルヘッド FOCO 侍JAPAN

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商品詳細
値下げ不可、即購入OKです。2023年WBCで優勝しMVPに輝いた大谷翔平選手の投手版、アウェイユニフォーム版のボブルヘッドです。未展示の新品で360個限定のボブルヘッドです。大谷翔平ボブルヘッド大谷バブルヘッド大谷フィギュア侍JAPAN侍ジャパン
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