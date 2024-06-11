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★adidas★AC MILAN セットアップ シャツ
商品番号 V45163716358
商品名

★adidas★AC MILAN セットアップ シャツ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

アディダスACミラン上下ピステジャージプラシャツユニフォームプラクティスセリエA記念シャツジュニアキッズユニフォームシャツsize160セットアップ上下size150サッカーの秋冬の防寒着や練習着や移動着はもちろん普段着にもなります♪パンツ裾にチャックが付いてますので脱いだり履いたりするのが便利です。裏地はメッシュでポリエステル100％セットアップとシャツのアディダスロゴはプリント割れの心配のない刺繍になってます♪チームロゴは全てワッペンです。中古ですがまだまだ活躍していただけるコンディションだと思いますのでお子様のサッカーや普段着に是非どうぞ(^^)※目立つような傷や汚れは見当たりませんがタグ裏に記名消しがあります。子供が着用してた中古をご理解いただきお願い致します。神経質な方や中古をご理解いただけない方はトラブルの原因になりますのでご遠慮ください。種類...レプリカユニフォーム
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