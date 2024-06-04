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ルースイソンブラ　ピステ　140
商品番号 L58662370906
商品名

ルースイソンブラ　ピステ　140
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド丈···長袖ポリエステル100％140胸囲42着丈52袖丈45とても重宝ました。真っ赤なので目立ちます。写真添付してますが、タグ部分に名前を記載していたので切ってます。中古品にご理解ある方のご購入をお願い致します。
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