アイナナ 記念日 2022 缶バ 御堂虎於

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商品詳細
アイドリッシュセブン缶バッジコレクショングループ記念日2022ŹOOĻ御堂虎於20点セット中身確認後、すぐにOPP袋に移しました。丁寧に扱っておりますが、初期傷等少しでも気になる方は購入をお控えください。OPP袋に入れたまま緩衝材を二重巻きにし、ゆうパケットポスト専用箱に入れて発送いたします。即購入OKです。
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