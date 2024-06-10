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人気作家★中里太亀【師＆父：中里隆】絵唐津茶碗★共箱
商品番号 Q58094578206
商品名

人気作家★中里太亀【師＆父：中里隆】絵唐津茶碗★共箱
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 10,062 円
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商品詳細

唐津の人気作家　中里太亀さんの唐津の伝統的な技法の美しい絵唐津茶碗になります。大体の大きさは、高さ：約５，３ｃｍ、径：約１３cm程度になります。【陶歴】1965唐津に生まれる1988中里隆氏のもとでやきものを始める1993柿傳ギャラリーにて、中里隆氏、奥三十郎氏、三人展1994万葉洞みゆき店にて、中里隆氏、太亀氏、父子展1995伊勢丹新宿店にて初個展　以降、各地にて個展を開催2006新しく登り窯を設計、築窯注意事項美品ではありますが、新品ではありませんので箱には日焼け等の痛みは多少あります。
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