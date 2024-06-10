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古川明雄　野の花
商品番号 C35049266830
商品名

古川明雄　野の花
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 7,693 円
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商品詳細

絵画の種類···油彩画・油絵40〜50年前に義母が購入当時80,000円でした。額にはずっと飾ってあったので、埃等あります。汚れなのか、装飾なのか、キズなのかわからないですが、これ以上触ってより傷をつけるとこわいので、軽く拭くだけでの発送とします。額サイズ　　縦　　40　　横33厚み　　9額の表面カバーはガラスの為、発送時頑張って梱包しますが、割れても保証できません。額なし（6、7枚目）の状態でよければ、9000円に致しますのでコメント下さい。
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古川明雄 野の花 - 絵画/タペストリ

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