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商品詳細
絵画の種類···油彩画・油絵40〜50年前に義母が購入当時80,000円でした。額にはずっと飾ってあったので、埃等あります。汚れなのか、装飾なのか、キズなのかわからないですが、これ以上触ってより傷をつけるとこわいので、軽く拭くだけでの発送とします。額サイズ 縦 40 横33厚み 9額の表面カバーはガラスの為、発送時頑張って梱包しますが、割れても保証できません。額なし（6、7枚目）の状態でよければ、9000円に致しますのでコメント下さい。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox365839.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce458255.html
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古川明雄 野の花-
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古川明雄 野の花 - 絵画/タペストリ
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