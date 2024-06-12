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成立学園サッカー部　ユニフォーム7番
商品番号 C66080262487
商品名

成立学園サッカー部　ユニフォーム7番
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,540 円
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商品詳細

成立学園サッカー部アウェーユニフォーム7番アンブロ時代カラー···ホワイト丈···半袖サイズ...ML実際に使用してましたので多少の使用感はありますが目立つ汚れや破れはございません！
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