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SSKライズアーチ193 軟式用 ＳＢＢ４０１４ ケース付属
商品番号 R50689129008
商品名

SSKライズアーチ193 軟式用 ＳＢＢ４０１４ ケース付属
ブランド名 エスエスケー
特別価格 税込 3,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。多少使用による痛みがございますがまだまだご活用いただけます。SSK野球　バットライズアーチ193バットケース付き【商品説明】■メーカー：SSK■品番：SBB4014■サイズ：85cm：740ｇ平均■カラー：ブラック×ホワイト(9010)■素材：FRP製■特長：振りやすさを追求したバランス設計に加え、インパクト時に大きくたわんだ後素早く復元する内部凹凸構造で、反発力のある抜けていく打球を実現。SSKの従来カーボンバットに比べて反発係数8.3％アップ！■付属品：ライズアーチ専用バットケース■定価￥44,000（税込）カラー...ホワイト競技の種類...軟式
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