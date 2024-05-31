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【新品送料込】YONEX パワークッション フュージョンレブ 4 ウィメン GC
商品番号 E40558401398
商品名

【新品送料込】YONEX パワークッション フュージョンレブ 4 ウィメン GC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品タグ付きです。□サイズ：24.5㎝□カラー：ブルー□メーカー希望小売価格：15400円※コメントなし即購入OKです。商品についての詳しいことはわかりませんので、すいませんが画像にてご判断ください。画像にも限界があり、お使いの機種や設定値により、色合いや状態が違って見える可能性もございます。色なども含め、疑問点には必ず事前にコメントにてご確認いただくことをおすすめします。また、試し履き程度のキズや汚れ、自然劣化などあるかもしれませんのでご理解ください。原則、紙袋等の簡易的な梱包にて発送させて頂きます。箱はありません。※他のオークションやアプリでも並行して販売しているため、タイミングによっては在庫切れの場合もございます。その際にはご容赦ください。また、発送方法を予告なく変更させていただく場合もございますのでご了承ください。☆他にも多数出品中です⇒#Ka29n＃ヨネックス　＃YONEX
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