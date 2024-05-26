東京ヤクルトスワローズ 2021 CREW バックパック Majestic

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商品詳細
東京ヤクルトスワローズ2021年ファンクラブ特典の「2021CREWバックパック(Majestic)」です。新品未使用、未開封ですが特典品につき商品の状態については保証できませんので予めご了承ください。普通郵便・簡易梱包にて発送いたします。値下げ不可、即購入ok野球チーム···東京ヤクルトスワローズ
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