新品　ボブルヘッド人形　大谷翔平　スターウォーズ　オオタニ＝ワン・ケノービ

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2022年5月27日、「StarWarsNight」のプロモーションとして、エンゼルス球場で配布された大谷翔平選手の「スターウォーズオオタニ＝ワン・ケノービ」（Ohtani-WanKenobi）ボブルヘッド人形です。一つ一つ手作りのため、色むら・色落ち・はみ出し・傷・接着剤跡、色の具合が異なる場合がございます。配送の際は、緩衝材で包んでダンボールに入れてお送りします。自宅保管品へのご理解いただける方の購入をお願いいたします。お気軽にご質問やお問い合わせください。もちろんコメントなし即購入もＯＫです。ただし、他サイトでも、同時出品中なので、在庫更新が追いつかなくて、購入時に売り切れの際はご容赦ください。他にもstarwarsボブルヘッドなど野球関連の商品、多数出品しております。 #yokotini野球関連グッズ #yokotiniの大谷翔平コレクション #yokotiniスターウォーズボブルヘッド #yokotiniのスターウォーズコレクション複数商品の同時購入していただければ多少の値引きいたしますので、コメントください。#starwars#スターウォーズ#ボブルヘッド#大谷翔平#エンゼルス