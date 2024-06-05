【新品】ダンロップテニスラケットバック　6本

断捨離の一環で出品します。テニスラケットバックをプレゼントに同時期に２つ頂き、こちらは使わずにずうっとクローゼットの中で保管していたものです。今回、写真を撮る為に、袋から出しただけです。恐らくラケットは6本は入ると思います。またポケットもたくさん付いております。バックの色は、明るい黄緑色です（蛍光色っぽいかも）新品ですが、自宅保管と言う事をご理解いただける方のみ、よろしくお願い致します。発送は、バックを折りたたまず送る予定にしてます。種類···テニスバッグ



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