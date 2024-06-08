オリックス Buffaloes2022 優勝記念オリジナルユニフォーム連覇セット

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商品詳細
『Buffaloes2022パ・リーグ優勝記念オリジナルユニフォーム連覇セット』2021年バージョン2022年バージョンのユニフォーム2枚セットになります。サイズはMです。新品未開封品につき、商品の全体画像等につきましては公式HP等でご確認下さい。別で『Buffaloes2022CHAMPIONSオリジナルユニフォーム』の新品未開封品も出品中です。ご検討よろしくお願い致します。#オリックス#バファローズ#ユニフォーム#優勝記念
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