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RCDマジョルカ　大久保嘉人　Lサイズ　2枚
商品番号 Y26832921092
商品名

RCDマジョルカ　大久保嘉人　Lサイズ　2枚
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RCDマジョルカ大久保嘉人　マーキングLサイズマーキングラバー特有のベタつきはありますが概ね綺麗な状態です。ご理解いただける方、購入お願い致します！丈···半袖カラー···レッドリーグ···ラ・リーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···L大久保嘉人大久保セレッソ大阪川崎フロンターレ東京ヴェルディFC東京
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