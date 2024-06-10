美品✳️YONEX『ヨネックス ラケットバッグ』ワンショルダータイプ/ライトグレー



2023年最新】ヨネックス シューズ袋の人気アイテム - メルカリ



YONEX BAG1856 ワンショルダーバッグ テニス ヨネックス-SUNFAST



2023年最新】ヨネックス シューズ袋の人気アイテム - メルカリ



ヨネックス(YONEX) 2022 COMPACTシリーズ ショルダーバッグS BAG2265(22y8m)



上品な PRADA ロゴ型押しワンショルダーバッグ ハンドバッグ ...



2023年最新】ヨネックス シューズ袋の人気アイテム - メルカリ



テニス その他 | trust-estate.jp



テニス その他 | trust-estate.jp



ヨネックス(YONEX) 2022 COMPACTシリーズ ショルダーバッグ BAG2264(22y8m)



テニス その他 | www.asmo1.co.jp



2023年最新】ヨネックス シューズ袋の人気アイテム - メルカリ



YONEX BAG1856 ワンショルダーバッグ テニス ヨネックス-SUNFAST



YONEX BAG1856 ワンショルダーバッグ テニス ヨネックス-SUNFAST



⭐匿名配送⭐エンポリオアルマーニ⭐モノグラムハンドバッグ⭐新品・未 ...



テニス その他 | www.asmo1.co.jp

【★状態】10年程前のYONEXのラケットバッグとなります。状態としてはほぼ未使用状態のかなり綺麗な状態なのですが、経年によりファスナー取手部分の黒いゴムが加水分解により多少のベタつきと色素が分解された緑色の液体が錆のように金属に付着しています。あと裏側ロゴに少しスレ跡があります。※あくまでも中古品となりますので完品をお求めの方は購入しないで下さいね。【★内容】✴️YONEX/ヨネックス『ラケットバッグ』※シューズ収納可能ワンショルダー/肩掛けタイプ■サイズ:74cm×32cm×厚み23cm■カラー:ライトグレー※リュック/背負うタイプにはなりません【★配送】『らくらくメルカリ便サイズ80』にて上記画像のように丸めて袋に入れ段ボールケースに梱包し、匿名配送を予定しております。✅型崩れが少し気になるお客様は…【プラス¥500】で『らくらくメルカリ便サイズ120』に変更させていただきますのでご連絡お願い致します。❣️何か疑問点などありましたら、ご遠慮なくお声掛け下さいʕ•̫͡•ʕ•̫͡•尚、お値下げ交渉は大歓迎致しますが、あまりにも大幅な値下げや低価格帯の商品、しつこい値下げ交渉につきましては、お断りさせて頂く場合がございます。スムーズな取引を行う為、お値下げ交渉の際は希望額の提示をコメント欄にて宜しくお願い致します。ラケットケース/スポーツバッグ/ナイロンバッグ/Wilsonウィルソン/princeプリンス/headヘッド/NIKEナイキ/adidasアディダス/beamsビームス種類···ラケットバッグ