濱矢廣大 東北ゴールデンイーグルス 直筆サインボール 球団証明書付き

東北楽天ゴールデンイーグルスが50個限定で発売した濱矢廣大選手の直筆サインボール球団証明書付きです。購入から暗い部屋で保存していました。他のサインボールと一緒に購入していただけるのでしたら割り引かせて頂きます、お気軽に相談下さい。



濱矢廣大選手「プロ初勝利記念」グッズ発売！ - 東北楽天ゴールデン ...



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9/22(金)21:00～10/1(日)23:59】「がんばろう東北デー」選手直筆サイン ...



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10/14(土)20:00～29(日)23:59】BLACK EAGLES 選手実使用アイテム ...



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