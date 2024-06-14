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濱矢廣大 東北ゴールデンイーグルス 直筆サインボール 球団証明書付き
商品番号 U23361524003
商品名

濱矢廣大 東北ゴールデンイーグルス 直筆サインボール 球団証明書付き
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東北楽天ゴールデンイーグルスが50個限定で発売した濱矢廣大選手の直筆サインボール球団証明書付きです。購入から暗い部屋で保存していました。他のサインボールと一緒に購入していただけるのでしたら割り引かせて頂きます、お気軽に相談下さい。
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