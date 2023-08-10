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erebosエレボス　キーパーグローブ7号
商品番号 X86305615953
商品名

erebosエレボス　キーパーグローブ7号
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,925 円
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商品詳細

お値下げの交渉はお断りしております。erebosエレボスキーパーグローブギガースエルゴスーパーソフトグリップ品番1000073カラードラゴンレッドサイズ7定価¥9350新品未使用、厚さが3センチ以上ならないように梱包しますので神経質な方はご購入をお控えください。商品説明練習・試合にも使用できる万能なパーム。特に中高生におすすめです！※仕様パーム：スーパーソフトグリップカット：エルゴバックハンド：ネオプレンバックボディ：ネオプレン機能：シャドーフィット(インサイドシリコン)、パンチングゲル搭載種類...キーパーグローブ
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