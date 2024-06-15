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ナイキ　ヴェイパースピード　アイアンセット
商品番号 C39697053477
商品名

ナイキ　ヴェイパースピード　アイアンセット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 20,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキ　ヴェイパースピードのアイアンセットです。AW〜5番　7本セットシャフト　NSPRO950GHフレックスS写真の通りグリップが一部違うのと、傷などありますので確認をお願いします。商品は中古品になりますのでご理解と、写真での確認、コメントなどでの確認をよろしくお願いします。お値引きの相談も前向きに検討しますのでコメントお待ちしています。
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