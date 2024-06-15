ナイキ　ヴェイパースピード　アイアンセット

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商品詳細
ナイキ ヴェイパースピードのアイアンセットです。AW〜5番 7本セットシャフト NSPRO950GHフレックスS写真の通りグリップが一部違うのと、傷などありますので確認をお願いします。商品は中古品になりますのでご理解と、写真での確認、コメントなどでの確認をよろしくお願いします。お値引きの相談も前向きに検討しますのでコメントお待ちしています。
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