ベンタスTRレッド　テーラーメイドスリーブ　6S

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商品詳細
【メーカー】フジクラ【シャフト種類】ベンタスTRレッド【フレックス】6S【長さ】45インチ【スリーブ】テーラーメイドスリーブ【グリップ】STMステルス2、ステルス2プラス、ステルス、ステルスプラス、SIM2、SIM2MAX、SIM
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